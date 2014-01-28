أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 20% في 2013

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية 20 بالمئة إلى 16.7 مليون دينار (59.1 مليون دولار) العام الماضي مقابل 13.9 مليون دينار في 2012.