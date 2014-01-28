أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 20% في 2013
الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية 20 بالمئة إلى 16.7 مليون دينار (59.1 مليون دولار) العام الماضي مقابل 13.9 مليون دينار في 2012.
وقالت شركة الطيران الخاصة الوحيدة في الكويت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارتهاأوصى بتوزيع 15 فلسا للسهم أرباحا نقدية عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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