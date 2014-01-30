أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 10% في 2013

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الخميس ارتفاع أرباحه السنوية عشرة بالمئة إلى 42.46 مليون دينار (150.4 مليون دولار) في 2013 مقابل 38.5 مليون دينار في 2012.