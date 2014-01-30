مصحح-أرباح أعيان العقارية الكويتية تهبط 68% في 2013
(لتصحيح اسم الشركة إلى أعيان العقارية وليس أعيان للإجارة والاستثمار)
الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركةأعيان العقارية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 67.6 بالمئة إلى 1.2 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 2.3 مليون دينار في 2012.
وقالت الشركة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2013.
(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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