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مصحح-أرباح أعيان العقارية الكويتية تهبط 68% في 2013

Thu Jan 30, 2014 12:42pm GMT
 
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(لتصحيح اسم الشركة إلى أعيان العقارية وليس أعيان للإجارة والاستثمار)

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركةأعيان العقارية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 67.6 بالمئة إلى ‭‭‭‭‭1.2‬‬‬‬‬ مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 2.3 مليون دينار ‭‭‭‭‭في 2012‬‬‬‬‬‬‬‬.

وقالت الشركة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 