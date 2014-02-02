أرباح القرين للبتروكيماويات الكويتية تهبط 76% في الربع/3
الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الأحد هبوط أرباح القرين لصناعة الكيماويات البترولية 76 بالمئة إلى 842 ألف دينار (ثلاثة ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول وهي فترة الربع الثالث من سنتها المالية وذلك مقابل 3.5 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر بموقع البورصة على الانترنت أن أرباحها بلغت 8.9 مليون دينار في الأشهر التسعة لنهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 3.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.
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