Sun 25 Dec 2016 | 10:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

طفرة في أرباح البنك التجاري الكويتي في 2013

Thu Feb 6, 2014 5:46am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - حقق البنك التجاري الكويتي طفرة في أرباحه السنوية حيث بلغت 23.5 مليون دينار (83.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 1.1 مليون دينار في 2012.

وقال البنك اليوم الخميس في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارته "رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنحو سبعة فلوس لكل سهم (7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم) وأسهم منحة بنسبة 11 في المئة علما بأن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية المختصة."

(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير إيهاب فاروق)
 