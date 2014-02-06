مقدمة 1-التجاري الكويتي يعزو ارتفاع أرباحه لمخصصات سابقة وتسوية قروض

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الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - عزا البنك التجاري الكويتي اليوم الخميس طفرة في أرباحه السنوية إلى ما وصفها بسياسته المتحفظة وما جنبه من مخصصات في الأعوام السابقة وتسوية قروض متعثرة وإعادة تقييم بعض الضمانات لديه.

وحقق البنك أرباحا بلغت 23.5 مليون دينار (83.2 مليون دولار) في 2013 مقابل 1.1 مليون دينار في 2012.

وأضاف بيان البنك أن إجمالي المخصصات مقابل المحفظة الإئتمانية لدى البنك بلغ‭‭ ‬‬ مليون دينار كما بنهاية ديسمبر كانون الأول 2013.

وقال البنك "ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات المشار إليها مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 367 بالمئة في نهاية 2013 مقابل 169 بالمئة كما في نهاية 2012."

وقال إن مجلس الإدارة "رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنحو سبعة فلوس لكل سهم (7سبعة بالمئة من القيمة الاسمية للسهم) وأسهم منحة بنسبة 11 بالمئة".