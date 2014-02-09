قفزة بأرباح الصناعات المتحدة الكويتية في 2013

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - حققت الصناعات المتحدة الكويتية إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة قفزة في أرباحها السنوية لتصل إلى 28.08 مليون دينار (99.47 دولار) في 2013 مقابل 3.35 مليون دينار قبل عام.