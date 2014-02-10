خسائر بنك وربة الكويتي تتضاعف في 2013 إلى 3.7 مليون دينار

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك وربة الكويتي الإسلامي اليوم الاثنين ارتفاع خسائره إلى 3.71 مليون دينار (13.15 مليون دولار) في 2013 مقابل 1.86 مليون دينار في 2012.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بعدم توزيع أرباح عن سنة 2013.