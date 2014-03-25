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مساهمو الوطنية للاتصالات الكويتية يوافقون على توزيع 125 فلسا

Tue Mar 25, 2014 2:07pm GMT
 
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الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - وافق مساهمو الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء على توزيع أرباح نقدية 125 فلسا (44 سنتا أمريكيا) للسهم عن نتائج 2013.

والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع للجمعية العامة العادية إن الوطنية للاتصالات ستستخدم "في القريب العاجل" العلامة التجارية لشركتها الأم مجموعة أريد القطرية التي تملك 92 بالمئة فيها.

(الدولار = 0.2815 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 