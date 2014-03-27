أرباح الأرجان الكويتية تهبط 12% في 2013

الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية اليوم الخميس هبوط الأرباح السنوية 12 في المئة في 2013 إلى 3.86 مليون دينار (13.7 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 4.38 مليون دينار في 2012.

وصدرت نتائج الشركة على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت.

وفي بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه قال خالد المشعان رئيس مجلس ادارة الأرجان إن انخفاض الربحية "لا يظهر تطور الأداء التشغيلي للمجموعة بشكل واضح حيث نتج ذلك الانخفاض بشكل رئيسي من تحقيق الشركة أرباحا في العام السابق من بيع حصة في شركة زميلة بالسعودية في حين ارتفعت كل المؤشرات التشغيلية في عام 2013."

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع سبعة فلوس لكل سهم. والدينار ألف فلس.

وأضاف المشعان أن الشركة تمكنت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 من تحقيق "تحسن ملحوظ وارتفاع في الأرباح التشغيلية للمجموعة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 وذلك من خلال أنشطتها الرئيسية."

وذكر أن الأرباح الناتجة عن المشاريع العقارية ارتفعت 73 في المئة والأرباح الناتجة عن العوائد الايجارية 37 في المئة وكذلك الأرباح الناتجة عن المنتجعات بنسبة سبعة في المئة.