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أرباح نور الكويتية تتضاعف في 2013 إلى 9 ملايين دينار

Sun Mar 30, 2014 5:30am GMT
 
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الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة نور للاستثمار الكويتية اليوم الأحد تضاعف أرباحها السنوية إلى 9.1 مليون دينار (32.3 مليون دولار) في 2013 مقابل 4.5 مليون دينار في 2012.

وقالت الشركة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتمتلك 49 في المئة من بنك ميزان الباكستاني في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 10 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2013.

(الدولار = 0.2815 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير )
 