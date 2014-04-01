الامتياز الكويتية تخسر 58.9 مليون دينار في 2013 مقابل خسارة 10.6 مليون قبل عام

الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - تفاقمت خسائر شركة الامتياز الاستثمارية الكويتية وبلغت 58.9 مليون دينار (208.9 مليون دولار) في 2013 مقابل خسارة 10.6 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها "سوف يجتمع لاحقا لاعتماد هذه البيانات ومناقشة توزيعات الأرباح."