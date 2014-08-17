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إيفا الكويتية تتحول للخسارة في الربع/2

Sun Aug 17, 2014 5:50am GMT
 
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الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية لتسجيل خسائر فصلية بلغت 3.7 مليون دينار (13 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 374 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأحد أنها خسرت 5.6 مليون دينار في النصف الأول مقابل ربح قدره 2.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير مروة رشاد)
 