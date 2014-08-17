خسائر المدينة الكويتية تتفاقم في النصف/1

الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - تفاقمت خسائر شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية وبلغت 9.9 مليون دينار (34.9 مليون دولار) في النصف الأول من العام مقارنة مع 1.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسائرها بلغت 2.8 مليون دينار في الربع الثاني من السنة مقابل 199 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.