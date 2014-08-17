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تراجع أرباح مركز سلطان الكويتي 5% في الربع/2

Sun Aug 17, 2014 10:15am GMT
 
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الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت أرباح شركة مركز سلطان للمواد الغذائية الكويتية خمسة بالمئة في الربع الثاني من العام لتبلغ 249 ألف دينار (878 ألف دولار) مقابل 262 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 1.3 مليون دينار في النصف الأول من السنو مقابل 404 آلاف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2834 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 