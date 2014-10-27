أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 2.8% في الربع/3

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين ارتفاع أرباحه الفصلية 2.8 بالمئة إلى 8.2 مليون دينار (28.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل ثمانية ملايين دينار قبل عام.