أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 15% في الربع/4

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الإثنين ارتفاع أرباحه الفصلية 14.6 بالمئة إلى 8.3 مليون دينار (28.08 مليون دولار) في الربع الرابع من 2014 من 7.24 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الأرباح السنوية للبنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع للبنك الأهلي المتحد البحريني بلغت 47 مليون دينار في سنة 2014 مقابل 42.46 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها عشرة فلوس لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل مئة سهم عن سنة 2014. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات الرقابية.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى "زيادة الإيرادات التشغيلية."

وارتفعت الإيرادات التشغلية إلى 101.2 مليون دينار في سنة 2014 مقابل 98.7 مليون دينار قبل عام.