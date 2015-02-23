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أرباح نك برقان الكويتي الصافية ترتفع 200% في 2014

Mon Feb 23, 2015 1:02pm GMT
 
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الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك برقان الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الاثنين تضاعف أرباحه السنوية مرتين لتصل إلى 60.8 مليون دينار (205.8 مليون دولار) في سنة 2014 مقابل 20.1 مليون دينار في 2013.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح الربع الرابع 12.1 مليون دينار مقابل 2.5 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه بتوزيع 15 فلسا نقدا لكل سهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2014.

(الدولار = 0.2955 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 