أرباح نك برقان الكويتي الصافية ترتفع 200% في 2014

الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك برقان الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الاثنين تضاعف أرباحه السنوية مرتين لتصل إلى 60.8 مليون دينار (205.8 مليون دولار) في سنة 2014 مقابل 20.1 مليون دينار في 2013.