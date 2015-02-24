صافي ربح بنك برقان الكويتي يقفز لخمسة أمثاله في الربع‭/‬4

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - حقق بنك برقان ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول قفزة نسبتها 424 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014.

ووفقا لحسابات لرويترز من واقع النتائج المالية للبنك التابع لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) بلغ صافي الربح 13.1 مليون دينار (44.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 2.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع بيت الاستثمار العالمي أن يسجل بنك برقان أرباحا فصلية قيمتها 12.2 مليون دينار وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن يحقق 15.6 مليون دينار.

وشأنه شأن البنوك الكويتية الأخرى سعى بنك برقان لزيادة رأسماله لتلبية متطلبات بازل 3 وأطلق في نوفمبر تشرين الثاني إصدار حقوق بقيمة 102.6 مليون دينار لتمويل خطط النمو وتعزيز قاعدة رأس المال.

وبحسب بيان للبورصة نشر اليوم الثلاثاء بلغ صافي ربح البنك 61.8 مليون دينار في 2014 مقابل 20.1 مليون في 2013.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.015 دينار للسهم وأسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة.