أرباح سفن الكويتية ترتفع 21% في الربع/4

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الفصلية 20.7 بالمئة في الربع الرابع من العام إلى 1.34 مليون دينار (4.5 مليون دولار) مقابل 1.107 مليون دينار قبل عام.