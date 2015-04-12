صافي ربح جلوبل الكويتي يقفز 250% في 2014

الرياض 12 ابريل نيسان (رويترز) - حقتت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية قفزة نسبتها 250 بالمئة في صافي أرباح 2014 ليصل إلى 6.5 مليون دينار (22.2 مليون دولار) بدعم من نمو الإيرادات والعمليات.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه رويترز إن صافي الربح كان قد بلغ 1.9 مليون دينار في 2013.

وبحسب البيان بلغ إجمالي الإيرادات 22.5 مليون دينار بزيادة 72 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمئة وبما يعادل خمسة فلوس للسهم. والدينار الكويتي ألف فلس.