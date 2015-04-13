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نمو أرباح بنك بوبيان الكويتي 30% في الربع/1

Mon Apr 13, 2015 11:08am GMT
 
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القاهرة 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين نمو أرباحه في الربع الأول من العام 30 بالمئة مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية وودائع العملاء.

وقال البنك في بيان إن أرباح الربع الأول ارتفعت إلى 7.4 مليون دينار من 5.7 مليون في الربع المقابل من العام الماضي بينما زادت ربحية السهم إلى 3.58 فلس من 2.76 فلس قبل عام. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال عادل عبدالوهاب الماجد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك في البيان "مؤشرات البنك شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.8 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 19 بالمئة كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 21 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 17 بالمئة بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.3 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 31 بالمئة."

وأشار إلى "ارتفاع محفظة التمويل إلى 1.9 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 21 بالمئة إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك". (تغطية صحفية مصطفى صالح - تحرير أحمد إلهامي)
 