ارتفاع طفيف لأرباح بنك برقان الكويتي في الربع/1
الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك برقان الكويتي اليوم الإثنين تحقيق ارتفاع طفيف في الأرباح بلغت نسبته اثنين في المئة.
وأعلن البنك في بيان لبورصة الكويت أنه حقق 17.536 مليون دينار (58.14 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول مقابل 17.145 مليون دينار قبل عام.
وعزا البنك التابع لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ارتفاع الأرباح إلى "النمو في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للنمو في حجم الأعمال."
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