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أرباح ‭مجموعة الصناعات الوطنية ‬القابضة ‭الكويتية تر‬تفع 17% في الربع/1

Tue May 12, 2015 12:29pm GMT
 
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الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء نمو أرباحها 17 في المئة في الربع الأول.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت ‬‬أنها ربحت 5.916 مليون دينار (19.62 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 5.044 مليون في الفترة ذاتها من 2014.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها الصافية إلى "ارتفاع مجمل الربح .. وارتفاع حصص في نتائج شركات زميلة."

(الدولار = 0.30156 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 