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نمو أرباح التجارية العقارية الكويتية 14% في الربع/1

Tue May 12, 2015 12:16pm GMT
 
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الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها 14 بالمئة إلى 1.91 مليون دينار (6.34 مليون دولار) في الربع الأول من 2015 مقارنة مع 1.67 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن ربحية السهم الواحد بلغت 1.13 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 0.99 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تحقيق "أرباح فندقية خلال الفترة الحالية يقابلها خسائر فندقية بالفترة الماضية.. وارتفاع أرباح الاستثمارات وأرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة."

(الدولار = 0.30156 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 