نمو صافي ربح بنك الكويت الوطني 9.9% في الربع/2 دون التوقعات
دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الكويت الوطني أكبر بنك تجاري في البلاد اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 9.9 بالمئة في الربع الثاني من العام ليأتي دون متوسط توقعات المحللين.
وأوضح البنك في بيان أن أرباحه الصافية بلغت 66.9 مليون دينار (221.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران. يأتي ذلك بالمقارنة مع 60.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح بنك الكويت الوطني 76.8 مليون دينار في الربع الثاني.
(الدولار = 0.3024 دينار كويتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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