مقدمة 1-بنك الكويت الوطني يسعى للتوسع في مصر مع نمو أرباحه 10% في الربع/2

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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر مصارف الكويت اليوم الثلاثاء إنه يريد تعزيز أنشطته في مصر مع تحسن المناخ الأمني والسياسي في البلاد وذلك بعدما سجل زيادة بلغت 9.9 بالمئة في صافي ربحه للربع الثاني من العام.

وسعت البنوك الخليجية للتوسع في الخارج في الأعوام الماضية للحفاظ على الربحية في مواجهة تزايد حدة المنافسة في أسواقها المحلية وشكلت مصر وجهة مفضلة.

وقامت بنوك قطر الوطني والإمارات دبي الوطني والأهلي الكويتي جميعها باستحواذات في العامين السابقين.

وجاءت الفرص مع انسحاب بنوك دولية بسبب اضطراب السوق في مصر والحاجة إلى تعزيز مراكزها المالية بينما شجعت حكومات خليجية شركاتها على الاستثمار في البلاد كوسيلة لدعم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قدمت له مليارت الدولارات إضافة إلى تأييد سياسي منذ تولى مقاليد الحكم في العام الماضي.

وقام بنك الكويت الوطني باستحواذات في مصر منذ عام 2007 ولديه الآن نحو 30 فرعا معظمها في القاهرة والإسكندرية بحسب موقعه الألكتروني.

وقال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في بيان النتائج إنه بخلاف منطقة الخليج فإن آفاق السوق المصري الإيجابية تتيح إمكانات نمو للمجموعة.

وأضاف أن البنك يسعى لتعزيز مركزه في السوق المصري مع التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي.