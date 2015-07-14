مقدمة 1-صافي ربح بيت التمويل الكويتي يقفز 13.7% في الربع/2

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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - سجل بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت قفزة 13.7 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الثلاثاء وفقا لحسابات رويترز من بيانات البنك لكن ذلك جاء دون توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز إن صافي الربح ارتفع إلى 32.4 مليون دينار (107.2 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران من ارباح بلغت 28.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي حيث أن البنك لم يفصح عن نتائج فصلية في بيانه المالي.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع لرويترز متوسط أرباح فصلية عند 35.7 مليون دينار.

وتأتي تلك الأرباح في إطار موسم ايجابي لنتائج أعمال البنوك الكويتية حيث اعلن ايضا بنك الكويت الوطني وبنك الخليج نموا قويا في الأرباح اليوم الثلاثاء.

وقال بيتك في بيان إن صافي ارباحه في النصف الأول من العام قفز 14.1 بالمئة إلى 62.3 مليون دينار (207.7 مليون دولار) مقابل 54.6 مليون قبل عام بدعم من ارتفاع الإيرادات.

وتدعم أداء البنك في النصف الاول من العام بفضل زيادة بلغت 15 بالمئة في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 186.8 مليون دينار إضافة إلى الفوائد من إعادة هيكلة ديون مع العملاء.

وتضررت البنوك الكويتية من موجة من الديون المتعثرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية واستغرق الأمر أعواما حتى تتعافى بسبب غموض قوانين الإفلاس في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عبد المحسن المرزوق في بيان إنه تم إعادة هيكلة بضع وحدات وحققت أرباحا للبنك حيث تم احتساب بعضها في النصف الأول من العام وإضافة البعض الآخر إلى الفترات القادمة.

ويقوم بيتك بإعادة هيكلة رئيسية لأنشطته قد تتضمن بيع وحدته الماليزية وبعض أصوله. ويهدف البنك إلى تقليص هيكله قبيل التخارج المزمع للهيئة العامة للاستثمار أكبر مساهم فيه.