أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 23% في الربع/2
الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك برقان الكويتي بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 19.86 مليون دينار خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي من 16.16 مليون دينار قبل عام طبقا لحسابات رويترز.
وأوضح البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه اليوم الإثنين أن أرباحه الصافية بلغت 37.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان البنك حقق أرباحا بلغت 33.309 مليون دينار في النصف الأول من 2014.
وتشمل هذه البيانات المالية نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها في بنوك إقليمية هي البنك الأردني الكويتي وبنك برقان - تركيا وبنك الخليج الجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي وجميعها يمتلك بنك برقان حصص الأغلبية فيها. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير محمد عبد العال)
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