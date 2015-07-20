أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 23% في الربع/2

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك برقان الكويتي بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 19.86 مليون دينار خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي من 16.16 مليون دينار قبل عام طبقا لحسابات رويترز.

وأوضح البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه اليوم الإثنين أن أرباحه الصافية بلغت 37.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكان البنك حقق أرباحا بلغت 33.309 مليون دينار في النصف الأول من 2014.