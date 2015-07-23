أرباح بنك الكويت الدولي ترتفع 21% في الربع/2

23 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الخميس ارتفاع أرباحه الفصلية 21 في المئة إلى 4.65 مليون دينار (15.35 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 3.85 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية حقق أرباحا صافية قدرها10.44 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من عام 2015 مقابل 8.89 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

وعزا البنك هذا الارتفاع في نتائج النصف الاول من العام إلى ثلاثة أسباب، أولها ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 354 ألف دينار وثانيها ارتفاع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 681 ألف دينار والسبب الأخير هو ارتفاع إيرادات الاستثمار بنحو 1.97 مليون دينار.

(الدولار = 0.303 دينار)