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أرباح الصحراء للبتروكيماويات السعودية تهبط 94% في الربع/2

Thu Jul 23, 2015 1:09pm GMT
 
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الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية اليوم الخميس هبوط أرباحها الفصلية 93.8 في المئة إلى 11.4 مليون ريـال (3.04 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 185 مليون ريـال قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع البورصة السعودية على الانترنت أن الشركة خسرت 38.1 مليون ريـال في الأشهر الستة الأولى من 2015 مقابل أرباح قدرها 284.9 مليون ريـال في الفترة ذاتها من 2014.

(الدولار = 3.7502 ريـال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 