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تراجع طفيف لأرباح الأهلية للتأمين الكويتية في الربع/2

Thu Aug 6, 2015 11:12am GMT
 
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الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الأهلية للتأمين الكويتية اليوم الخميس تراجع أرباحها الصافية بنسبة واحد في المئة لتصل إلى 2.519 مليون دينار (8.31 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 2.556 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح النصف الأول من العام ارتفعت 0.4 في المئة لتصل إلى 5.931 مليون دينار مقارنة مع 5.909 مليون قبل عام.

(الدولار = 0.30314 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 