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أرباح أسمنت الكويت ترتفع 16% في الربع/2

Mon Aug 10, 2015 11:04am GMT
 
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الكويت 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات أعلنتها أسمنت الكويت اليوم الإثنين ارتفاع الأرباح الفصلية 16 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت 7.4 مليون دينار (24.4 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح قدرها 6.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن أرباح الشركة بلغت 13.75 مليون دينار في النصف الأول مقابل 11.65 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.303 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 