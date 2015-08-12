Sun 25 Dec 2016 | 9:57 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المال الكويتية تحقق 30% ارتفاعا في أرباحها الفصلية في الربع/2

Wed Aug 12, 2015 8:19am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة المال للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء إنها حققت ارتفاعا نسبته 30.8 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت أن أرباحها الفصلية بلغت 10.28 مليون دينار (33.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 7.86 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة 10.4 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة سبعة ملايين دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن سبب الارتفاع في الأرباح يعود إلى "تحقيق ربح من مبادلة الدين بحقوق الملكية بمبلغ 10.418 مليون دينار."

ومن الأسباب أيضا تحقيق ربح بمقدار 399 ألف دينار من سداد حسابات دائنة وربح آخر بمبلغ 270 ألف دينار من تسوية سندات وتحقيق إيرادات إيجار بمبلغ 297 ألف دينار.

(الدولار = 0.3028 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير سها جادو)
 