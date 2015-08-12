المال الكويتية تحقق 30% ارتفاعا في أرباحها الفصلية في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة المال للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء إنها حققت ارتفاعا نسبته 30.8 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت أن أرباحها الفصلية بلغت 10.28 مليون دينار (33.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 7.86 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة 10.4 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة سبعة ملايين دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن سبب الارتفاع في الأرباح يعود إلى "تحقيق ربح من مبادلة الدين بحقوق الملكية بمبلغ 10.418 مليون دينار."

ومن الأسباب أيضا تحقيق ربح بمقدار 399 ألف دينار من سداد حسابات دائنة وربح آخر بمبلغ 270 ألف دينار من تسوية سندات وتحقيق إيرادات إيجار بمبلغ 297 ألف دينار.