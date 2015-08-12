أرباح أغذية الكويتية (أمريكانا) تهبط 46% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أغذية الكويتية (أمريكانا) اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية الفصلية هبطت 46.2 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الإيرادات الموسمية في شهر رمضان وزيادة التكاليف التشغيلية.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 6.879 مليون دينار (22.72 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 12.798 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها حققت 24.2 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 30.9 مليون دينار قبل عام.