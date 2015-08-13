Sun 25 Dec 2016 | 10:19 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لوجستيك الكويتية تحقق 23% ارتفاعا في أرباح الربع/2

Thu Aug 13, 2015 7:33am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - حققت شركة كي جي إل لوجستيك الكويتية ارتفاعا نسبته 23 في المئة في أرباح الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 1.75مليون دينار (5.8 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 1.42 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها بلغت 3.49 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.73 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان نمو الأرباح إلى "ارتفاع في النشاط الصناعي" للشركة.

(الدولار = 0.3025 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 