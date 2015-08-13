يوباك الكويتية تحقق 22% ارتفاعا في أرباح الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية الكويتية (يوباك) اليوم الخميس تحقيق ارتفاع نسبته 21.6 في المئة في أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها بلغت 1.7 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 1.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن أرباحها بلغت 3.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.9 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات من مواقف السيارات والإيجارات.