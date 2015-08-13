ارتفاع أرباح الصالحية العقارية الكويتية 35% في الربع/2
الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة الصالحية العقارية اليوم الخميس تحقيق ارتفاع نسبته 35 في المئة في أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها بلغت 4.2 مليون دينار (13.88 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 2.75 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت أن أرباحها بلغت 7.1 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 5.3 مليون دينار قبل عام.
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