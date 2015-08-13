أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 5% في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الخميس تحقيق ارتفاع نسبته خمسة في المئة في أرباح الربع الثاني. وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها الصافية بلغت 13.5 مليون دينار (44.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.87 مليون دينار قبل عام.