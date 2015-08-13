مقدمة 1-أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 5% في الربع/2

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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الخميس تحقيق ارتفاع نسبته خمسة في المئة في أرباح الربع الثاني. وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها الصافية بلغت 13.5 مليون دينار (44.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.87 مليون دينار قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة الصافية 25.4 مليون دينار في النصف الأول من 2015 مقابل 24.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان في البيان إن بيئة الأعمال العالمية ستظل تحديا في المستقبل القريب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض البلدان وتحسنه في بلدان أخرى.

وأضاف "في الوقت الذي لا نستطيع فيه التحكم في تلك العوامل الخارجية سنتخذ نهجا استراتجييا في خيارات الاستثمار التي نقوم بها مع التركيز على البلدان والقطاعات والمنتجات التي تمثل إمكانات أفضل على المدى الطويل. وسنواصل أيضا دفع جهود التحول التكنولوجي للعمل على نحو أكثر فعالية وربحية."

وبلغت ايرادات أجيليتي 328.4 مليون دينار في الربع الثاني من العام بتراجع نسبته أربعة في المئة مقارنة مع 341.7 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي فيما شهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة ثلاثة في المئة عن نفس الفترة من عام 2014 .

وبلغت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في الربع الثاني من هذا العام 259.0 مليون دينار بتراجع نسبته واحد في المئة عن نفس الفترة من العام السابق بعد استبعاد تأثير تقلب العملات أو أربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي حسب البيانات المالية المعلنة.

وتراجعت إيرادات مجموعة شركات البنية التحتية إلى 71.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 72.7 مليون دينار عن الربع الثاني من العام الماضي. كما حققت صافي الإيرادات لهذا القطاع زيادة قدرها ثمانية في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2014.

وقالت الشركة إنها تتمتع بميزانية جيدة بصافي نقد يقدر بمبلغ 17 مليون دينار حتى 30 يونيو حزيران 2015 .