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الأرباح الصافية للوطنية العقارية الكويتية ترتفع 10% في الربع/2

Sat Aug 15, 2015 10:28am GMT
 
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الكويت 15 أغسطس آب (رويترز) - حققت أرباح الشركة الوطنية العقارية ارتفاعا بلغت نسبته عشرة في المئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية بلغت 4.4 مليون دينار( 14.56 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل أربعة ملايين دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 7.7 مليون دينار بانخفاض نسبته ستة في المئة عن الفترة المقابلة من 2014.

(الدولار = 0.3023 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 