بيان: صافي ربح أجيليتي الكويتية يرتفع 5% في الربع/4 والشركة تخفض التوزيعات

دبي 27 مارس آذار (رويترز) - سجلت شركة أجيليتي الكويتية أحد أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج نموا نسبته خمسة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 14.31 مليون دينار (47.4 مليون دولار) مقارنة مع 13.69 مليون قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 13 مليون دينار في الربع الأخير من 2015.

وبحسب البيان زاد صافي ربح العام بأكمله خمسة بالمئة إلى 53.38 مليون دينار.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.030 دينار للسهم عن عام 2015 وهو ما يقل عن 0.035 دينار وزعت عن عام 2014 بالإضافة إلى خمسة أسهم مجانية لكل 100 سهم مملوكة للمساهمين.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها تسعى لإعادة شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 10 بالمئة من رأس المال بما يتوافق مع القواعد التنظيمية. وستعلن عن آلية الشراء والسعر وكمية الأسهم التي ستعيد شرائها في وقت لاحق.