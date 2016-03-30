نمو طفيف لأرباح جلوبل الكويتية في 2015

30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في الكويت اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا صافية قدرها 6.6 مليون دينار (22 مليون دولار) خلال عام 2015 بما يشير إلى نمو طفيف نسبته 1.5 بالمئة في الأرباح مقارنة مع العام السابق وفقا لحسابات رويترز.

وكانت جلوبل حققت صافي ربح قدره 6.5 مليون دينار في 2014.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن إجمالي الإيرادات بلغ 16.4 مليون دينار مقارنة مع 22.5 مليون دينار في 2014. ولم توضح الشركة سبب انخفاض الإيرادات.

وأضافت أن إيراداتها من الأعمال الأساسية - وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية - بلغت 12.3 مليون دينار في العام الماضي بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وتركز الشركة التي تدير أصولا قيمتها 4.1 مليار دولار على إدارة صناديق الاستثمار وأصول الغير وتقديم الخدمات.

وقالت الشركة اليوم إنها استقطبت في 2015 ما يقرب من 160 مليون دولار "رؤوس أموال جديدة في استراتيجيات وفئات أصول مختلفة".

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها خمسة بالمئة بواقع خمسة فلوس للسهم. والدينار الكويتي ألف فلس.