أرباح فيفا الكويتية تهبط 5% في الربع/1

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنتها شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها الفصلية خمسة في المئة لتصل إلى 9.82 مليون دينار (32.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 10.37 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للبيانات التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد بلغ صافي أرباحها التشغيلية 10.46 مليون دينار في الربع الأول من 2016 مقارنة بمبلغ 12.22 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الإيرادات 70.5 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأول من العام الحالي مقابل 66.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.