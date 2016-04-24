صافي ربح زين الكويتية يهبط 9% في الربع/1

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - هبطت الأرباح الصافية لمجموعة زين الكويتية 9.2 بالمئة إلى 37.3 مليون دينار (123.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة بأرباح قدرها 41.1 مليون دينار قبل عام.

وقالت المجموعة التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا في بيان إن المؤشرات المالية "مستقرة نسبيا عن هذه الفترة بالرغم من حجم التحديات التشغيلية والظروف الاقتصادية والسياسة التي تعاني منها بعض أسواق المنطقة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015."

واضاف البيان أن عملياتها التشغيلية حققت إيرادات مجمعة بقيمة 277 مليون دينار مقارنة مع إجمالي ايرادات 279 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.