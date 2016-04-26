أرباح كيبكو الكويتية ترتفع 13% في الربع/1

الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الثلاثاء أن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) نمو صافي أرباحها 13 في المئة لتصل إلى 13.5 مليون دينار (44.7 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 12 مليون دينار قبل عام.