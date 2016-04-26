أرباح كيبكو الكويتية ترتفع 13% في الربع/1
الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الثلاثاء أن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) نمو صافي أرباحها 13 في المئة لتصل إلى 13.5 مليون دينار (44.7 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 12 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في البيان الذي نشرته بورصة الكويت على موقعها الالكتروني إن سبب الارتفاع يعود إلى "زيادة الإيرادات للشركات الرئيسية للمجموعة."
(الدولار = 0.302 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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