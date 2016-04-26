أريد الكويتية تحقق قفزة في أرباحها الفصلية في الربع/1

الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - حققت شركة أريد للاتصالات المتنقلة الكويتية قفزة في أرباحها الفصلية بلغت 356 في المئة في الربع الأول مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيانات أرسلتها لبورصة الكويت أنها حققت أرباحا صافية قدرها 10.21 مليون دينار (33.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.24 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان إن الارتفاع في صافي الربح "يتماشى مع أداء المجموعة."

وأريد الكويتية شركة تابعة لأريد القطرية.