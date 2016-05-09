صافي ربح أجيليتي الكويتية يقفز 10.9% في الربع/1 لكن الإيرادات تنخفض

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة أجيليتي الكويتية أحد أكبر شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج نموا نسبته 10.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 لكن الإيرادات انخفضت وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبلغ صافي ربح الشركة 13.1 مليون دينار (43.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل الشركة ارباحا فصلية بقيمة 12.5 مليون دينار.

ونقلت كونا عن الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان قوله إن الأرباح ارتفعت "على الرغم من التحديات الصعبة في أسواق منطقة اليورو والصين والشرق الأوسط."

وتراجعت الإيرادات التشغيلية الفصلية للشركة 6.1 بالمئة على اساس سنوي إلى 298.8 مليون دينار في الربع الأول.