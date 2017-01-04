أجيليتي الكويتية تتوقع نموا في الأرباح والإيرادات في 2017

من ألكسندر كورنويل

دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بأجيليتي الكويتية -إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج- اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع أن تنمو أرباح وإيرادات أنشطتها اللوجستية في 2017 بوتيرة أسرع عن العام الماضي.

وأبلغ عيسى الصالح الرئيس والرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة رويترز بالهاتف أن النمو في الأسواق الناشئة والطلب على البتروكيماويات والإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية سيؤدي إلى نمو الأرباح بشكل أسرع قليلا وزيادة الإيرادات إذا لم تحدث أي مشاكل كبيرة.

ولم يدل الصالح بمزيد من التفاصيل.

وأظهرت حسابات لرويترز أن إيرادات أجيليتي من الأنشطة اللوجستية تقلصت بنحو 7 بالمئة إلى 687.45 مليون دينار (2.25 مليار دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول .

ولا تقدم الشركة بيانات مالية عن أرباحها من الأنشطة اللوجستية والتي تتضمن خدمات لقطاعات البتروكيماويات والتجزئة والنفط والغاز ومجالات أخرى.

ورغم ذلك فإن أرباح أجيليتي زادت 11 بالمئة إلى 43.3 مليون دينار (141.45 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2016. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها المالية للعام الماضي بأكمله.

وامتنع الصالح عن التعقيب على النتائج المالية للربع الأخير ولعام 2016 بكامله قبل نشرها.