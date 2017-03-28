Sun 16 Apr 2017 | 7:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع طفيف لأرباح الوطنية العقارية الكويتية في 2016

Tue Mar 28, 2017 1:50pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - حققت الشركة الوطنية العقارية ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية التي بلغت 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الإيرادات التشغيلية بلغت 33.9 مليون دينار بزيادة 19.2 في المئة عن عام 2015.

وأضاف البيان أن الشركة تقوم بتطوير مشاريع بقيمة ملياري دولار في الإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الأسواق الإقليمية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 
 