ارتفاع طفيف لأرباح الوطنية العقارية الكويتية في 2016

الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - حققت الشركة الوطنية العقارية ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية التي بلغت 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الإيرادات التشغيلية بلغت 33.9 مليون دينار بزيادة 19.2 في المئة عن عام 2015.